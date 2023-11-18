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佛山前副市長許國違紀受查
廣東省紀委監委昨日表示，佛山市前副市長許國涉嫌嚴重違紀違法，接受該省紀委監委紀律審查和監察調查。57歲的許國歷任廣東清遠英德市委書記、市人大常委會主任，清遠市副市長，佛山市委常委、佛山對口幫扶雲浮指揮部總指揮，雲浮市委常委、副市長（掛職），以及佛山市副市長、市政協黨組成員。（綜合報道）
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