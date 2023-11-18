兩岸國際

挪威公民過境中國實施免簽

國家移民管理局昨日宣布，即日起對挪威公民實施72/144小時過境免簽政策，令相關政策適用國家範圍增至54個。目前有長沙、哈爾濱、桂林3個內地城市實施72小時過境免簽政策，北京、天津、上海、廣州、深圳、廈門等20個城市實施144小時過境免簽政策。（綜合報道）
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