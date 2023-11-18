11月18日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月18日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中緬邊境5.9級地震雲南晃動
中國地震台網正式測定，中緬邊境位於緬甸一側，昨日早上發生黎克特制5.9級地震，暫時未收到人命傷亡或建築物損毀報告。震央位於緬甸撣邦景棟一帶，震源深度10公里，中國雲南省多名民眾在社交網表示震感強烈。除了中國外，越南、老撾、泰國亦受影響。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231118-1118_00178_028/中緬邊境5-9級地震雲南晃動
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc