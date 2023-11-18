兩岸國際

中緬邊境5.9級地震雲南晃動

中國地震台網正式測定，中緬邊境位於緬甸一側，昨日早上發生黎克特制5.9級地震，暫時未收到人命傷亡或建築物損毀報告。震央位於緬甸撣邦景棟一帶，震源深度10公里，中國雲南省多名民眾在社交網表示震感強烈。除了中國外，越南、老撾、泰國亦受影響。（綜合報道）
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