柯文哲促國民黨上傳民調數據

【本報綜合報道】國民黨和民眾黨的「藍白合」政黨協商，以民調決定台灣總統和副總統參選人，今天早上10時公布。民眾黨參選人柯文哲競選辦公室昨日提出釐清民調細節，要求國民黨參選人侯友宜競選辦公室當天上傳已公布的民調報告審閱。

柯文哲競選辦發言人吳怡萱昨早提出發布民調的單位是否具公信力、誤差範圍如何界定等疑問，並質疑會否有早已做好的民調在這幾天急着拋出來。柯文哲競選辦同日下午再請國民黨與侯友宜競選辦，當天傍晚6時前上傳已公布的民調報告及可得的原始數據供審閱，作為下一階段是否採納為有效樣本的討論基礎。

前立委黃國昌加入民眾黨 柯文哲周四在線上會議向支持者喊話時一度落淚，外界關注他會否臨時變卦。國民黨主席朱立倫昨日回應指，侯友宜與柯文哲都放下小我，以大局為重。侯友宜同日出席活動時，形容聯合政府像一家人，呼籲藍營支持者多看柯文哲優點。

另一方面，台灣政黨時代力量前立委黃國昌周四申請退黨，並隨即宣布將加入民眾黨。他表示支持民眾黨主席柯文哲所提出把台灣還給人民的理念，並支持對方2024年能夠籌組用人唯才、跨黨派的聯合政府。