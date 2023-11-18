深圳專科護士元旦獲賦處方權

吳惠平

【本報綜合報道】廣東省深圳市近日發布《深圳市專科護士培訓和管理辦法》，列明對專科護士培訓、考核及執業規範等規定，讓專科護士可以開出檢查單、治療單和外用類藥品，明年1月1日起實施。內地傳媒周四報道，這是內地首例，深圳市率先以立法形式賦予專科護士處方權。

一站式解決患者傷口換藥問題 上述辦法由市衞生健康委與市醫療保障局制訂，對專科護士培訓、考核、管理作出具體規定，明確專科護士在執業活動中的崗位職責。傷口感染患者在專科護理門診換藥時，目前需要反覆往返醫生、護士診室開化驗單、取樣本、看化驗結果開藥、換藥。明年起，專科護士可以開出檢查和外用藥，一站式解決患者傷口換藥問題。

深圳市護士協會會長吳惠平指出，深圳市今次是向專科護士開放處方權，並非所有普通崗位的護士。對於部分市民有醫療安全方面的顧慮，吳認為上述辦法經過業內多輪專家論證，比較安全，專科護士也有嚴格的准入門檻。寶安區人民醫院助理院長楊雲智表示，此舉有助推動護理專業化發展，並提升醫療團隊工作效率。