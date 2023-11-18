拜登出行致塞車 岸田徒步往訪尹錫悅

尹錫悅願與日本緊密溝通

在下榻的酒店與加拿大總理杜魯多會面後，岸田文雄乘車出行，但因美國總統拜登出行導致封路，岸田文雄的專車在街上塞車約20分鐘。美國警方和日本首相安保人員協調後，岸田文雄和其他日本政府官員全部落車，步行約7分鐘到達舉行日韓首腦會談的酒店。會談延遲18分鐘，岸田文雄向尹錫悅解釋：「很抱歉讓你久等了，我是步行來的。一位與我徒步同行的同伴說，看來因拜登出行而封路，這也是沒辦法的事。」