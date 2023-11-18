拜登出行致塞車 岸田徒步往訪尹錫悅
【本報綜合報道】日本傳媒昨報道，在美國加州三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會的日本首相岸田文雄，被拍到前一天與隨行人員步行前往與南韓總統尹錫悅見面的場地。
尹錫悅願與日本緊密溝通
在下榻的酒店與加拿大總理杜魯多會面後，岸田文雄乘車出行，但因美國總統拜登出行導致封路，岸田文雄的專車在街上塞車約20分鐘。美國警方和日本首相安保人員協調後，岸田文雄和其他日本政府官員全部落車，步行約7分鐘到達舉行日韓首腦會談的酒店。會談延遲18分鐘，岸田文雄向尹錫悅解釋：「很抱歉讓你久等了，我是步行來的。一位與我徒步同行的同伴說，看來因拜登出行而封路，這也是沒辦法的事。」
岸田文雄表示，與尹錫悅在政治、安全保障、經濟和文化等多個領域推進合作，期待進一步加快合作步伐；又指在全球迎來歷史性轉捩點之際，日本將堅定引領世界走向合作，而非分裂衝突，相信日本和南韓可成為合作夥伴。尹錫悅指韓日恢復一系列安全政策、經濟安全和副外長級會談，雙邊合作不斷深化，今後將與岸田文雄共同促進兩國在各領域緊密溝通。
南韓總統室表示，美國、南韓和日本將從明年起共同擔任聯合國安理會理事國，三國將基於今年8月大衞營峰會精神，在北韓、烏克蘭和其他關鍵安全問題上合作。
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