山東號穿越台海 陸稱常態演訓

【本報綜合報道】中國大陸山東號航空母艦編隊本月初在菲律賓海遠航訓練後，罕有穿越台灣海峽北上。中國大陸國防部周四表示，解放軍海軍組織該編隊赴相關海域訓練，為了進一步增強維護國家主權、安全、發展利益的能力，將常態組織類似演訓活動。台灣傳媒引述台灣學者指，相關行動將常態擴及台灣西南與東北區域。

專家稱或逼台方接受談判 有記者問到，航空母艦山東號等多艘中國大陸軍艦在太平洋海域航行訓練，近日過航台灣海峽，分析認為這是山東號首次在完成遠海長航後未返回駐地，而是進入台灣海峽執行繞台航訓。中國大陸國防部新聞發言人張曉剛稱，山東號航空母艦編隊前往相關海域訓練，旨在錘煉提高航母編隊體系作戰能力，提升官兵技戰術水平；又強調這是根據年度訓練計劃作出的例行安排。

台灣國防大學國際與國防事務學院戰略研究所副教授兼所長郁瑞麟表示，解放軍近期在台灣海峽的演訓活動跨越中線，由多個方位試圖進入台灣周邊24海里限制水域成為常態，並在周邊執法強化管轄權。他認為，解放軍把此類操演定名為聯合戰備警巡並視為常態化演練，未來可能配合海上執法單位在台灣周邊，因應政治需要決定操演範圍與時間，甚至「以演轉戰」變成有限封鎖作戰，逼台方接受政治談判。