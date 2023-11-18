中日領導人面談謀互利 允協商核污水處理

在美國加州三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會的中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄，當地時間周四下午舉行會談，並就核污水排海各表立場。中方要求以負責任及建設性的態度妥善處理，日方要求基於科學依據冷靜應對、立即取消水產品進口管制；雙方同意磋商談判尋找解決問題的合適途徑。

這是中日領導人自去年11月以來首次會晤，會談持續65分鐘，比原定計劃的45分鐘多。習近平表示，今年是中日和平友好條約締結45周年，目前國際情勢變亂交織，風險挑戰層出不窮，兩國應該本着「以史為鑒、開闢未來」的精神，保持邦交正常化初心，客觀理性看待彼此發展，樹立積極友善相互認知，建設性管控矛盾分歧，把「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，體現到具體政策和實際行動中。

在日本福島核污水排海問題上，習近平強調事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益，日本應該嚴肅對待國內外合理關切；又強調歷史、台灣等重大原則問題關乎中日關係政治基礎，表示「日方必須恪守信義」，確保兩國關係的基礎不受損、不動搖。岸田文雄指出台灣海峽和平及穩定的重要性，同時要求中方立即撤除在釣魚島附近日方專屬經濟區海域設置的浮標，以及早日釋放在華被拘留的日本人。

罕見重提戰略互惠關係定位 中國外交部昨日表示，雙方積極評價剛成立的中日出口管制對話機制，同意保持各層級對話溝通，適時舉辦新一輪中日經濟高層對話、中日高級別人文交流磋商機制會議，就國際地區事務保持溝通協調，共同應對氣候變化等全球性挑戰。此外，雙方同意本着建設性態度通過磋商談判，找到解決福島核污水排海問題的合適途徑。

值得留意的是，習近平與岸田文雄重新確認全面推進「戰略互惠關係」的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。日本傳媒指出，已經很長時間沒有出現「戰略互惠關係」這個表述；中國外交部未有對此直接回應，只是再次提到「（中日）兩國領導人重申恪守中日四個政治文件的原則和共識」。

北京未答允再進口日本水產 針對岸田文雄明確要求中國立即取消暫停從日本進口水產品的措施，中國外交部表示，中方在內的各國採取相應防範和應對措施，維護食品安全和民眾健康完全是正當合理和必要。至於日本對台灣問題的表態，中國外交部重申台灣問題是中國內政，不容任何外部干涉，維護台灣海峽和平穩定最關鍵的一條是堅持一個中國原則。

另外，福島第一核電站上月23日有核污水處理設備廢液飛濺，5名工作人員被含放射性的廢液濺中。東京電力公司周四從承包涉事作業的東芝能源系統公司接到報告，事故原因是計劃之外的閥門操作，令管道內壓急速變化、軟管脫落；今後改用螺栓連接軟管及儲水罐，並使用臨時隔間罩住作業區域，防止廢水飛濺時污染擴大。本報綜合報道