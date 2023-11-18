張忠謀出席APEC 晤賀錦麗布林肯

【本報綜合報道】台積電始創人張忠謀代表台灣參加亞太經濟合作組織（APEC）會議，過去兩天與美國副總統賀錦麗及美國國務卿布林肯會晤。台灣傳媒昨日報道，賀錦麗可能不是張忠謀此行與美方會晤的最高層級，台方稱任何可能性都安排中。

台代表與美方商討經濟合作 APEC台灣代表團表示，在雙方洽約下，張忠謀與布林肯當地時間周三在美國加州三藩市，利用經濟領袖會議歡迎酒會期間，在活動場地探索博物館舉行會晤，形容對談氣氛熱絡，互動密切。兩人入場後並肩坐在最後一排，前方是日本首相岸田文雄、印尼總統維多多、南韓總統尹錫悅。台灣傳媒報道，今次會晤時間大約半小時。

張忠謀當地時間周四與賀錦麗會面，雙方針對如何確保地區環境的和平穩定、助益地區的繁榮及發展、強化台美夥伴關係等議題廣泛地交換意見。APEC台灣代表團形容整體會談氣氛融洽愉快，雙方主要針對整體經濟形勢、台美經濟合作進行深度意見交換。報道指張忠謀也有與其他國家展開雙邊會談，官員或領袖數量超過5位。