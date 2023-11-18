拜登稱冀經濟去風險 不欲與華脫鈎

【本報綜合報道】美國總統拜登周四出席在加州三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）工商領導人峰會時，重申美國在與中國的經濟關係上，是尋求去風險化以及多元化，並不希望與中國脫鈎。

拜登在其約20分鐘的演講中，提到先前一天與中國國家主席習近平的會面，形容是坦誠及有建設性。他重申美國不尋求與中國發生衝突，在維持公平的經濟競爭環境和保護知識產權方面，美中之間存在「真正分歧」，美方將繼續透過明智的政策和強而有力的外交解決這些問題，同時採取有針對性的行動來保護自身至關重要的國家安全利益，但這不會導致美國試圖切斷與中國的任何經濟聯繫。

在氣候AI禁毒問題合作 拜登又稱，美國會堅定地捍衞自身的價值觀和利益，並稱在與習近平的會晤中向對方傳達這確切訊息。他提到，美國和中國在氣候、人工智能（AI）和禁毒等關鍵全球問題上合作是「有意義的」，世界兩個最大經濟體之間的穩定關係，不僅有利於兩個經濟體，也有利於世界，鼓勵美國商界領袖加大對亞太地區的投資，表示將有助區內實現和平與穩定。拜登完成演講後，主動走向習近平握手並短暫交談。