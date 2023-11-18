中美元首座駕同場 拜登讚紅旗專車漂亮

【本報綜合報道】中美元首當地時間周三在美國加州三藩市灣區斐洛里莊園會晤，除了場內雙方達成的共識備受關注之外，場外兩位元首的官方座駕亦成為外界焦點。

根據中國官方傳媒發布的影片，美國總統拜登在會晤後親自把中國國家主席習近平送到上車處道別，當二人走向習近平的專車時，拜登說一句「這車好漂亮」。習近平回答「紅旗車，國產的」，並叫隨行人員打開車門讓拜登看看內部。拜登探頭望向車內，並指它與自己專用的外號「野獸」專車很相似。隨同習近平訪美的中國外交部發言人華春瑩在社交網，上載紅旗專車與「野獸」專車停泊在莊園外的照片。

習近平今次在美國乘坐事前空運而來的紅旗N701防彈豪華專車，網上消息指該車全長6米、寬度2米、軸距超過3.5米；內部設有4個座位並使用防彈車窗，生產規模為10年組裝50輛，即每年平均生產5輛。美國總統的「野獸」專車是全球其中一款著名汽車，車主每次出訪海外必定有其蹤影；目前使用的品牌是卡特力（Cadillac），不但配備防彈車窗，更可以在遭受化學武器攻擊時，完全密封車箱保護車內人員。

加州州長贈NBA球衣予習近平 另外，習近平同日在三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會前，加州州長紐瑟姆送上一件NBA球隊金州勇士的球衣。紐瑟姆稱，感謝習近平在他早前訪華時的熱情招待，球衣背面印有8號及習近平姓氏拼音「XI」。習近平笑問「我穿上這件衣服以後也會變得這麼神勇嗎」，紐瑟姆回答「是的，MVP（最有價值球員）」。