美國撤制裁 華促企業管控製毒物品

【本報綜合報道】在周三舉行的中美元首莊園會晤上，雙方同意恢復禁毒合作，中國協助美國應對國內毒品濫用問題。美國商務部隨即宣布，把中國公安部物證鑑定中心（含國家毒品實驗室地址）從實體清單移除，解除對其制裁，即時生效。中國國家禁毒委員會辦公室昨日發布通告，提醒相關企業及個人謹慎銷售可製毒物品。

中美元首會晤前已經有消息指，中國同意打擊相關化學企業，阻截生產和輸出用於製造在美國氾濫成災的芬太尼之材料，換取美方撤銷對中國公安部鑑定中心實施的技術出口限制。2020年5月，美國商務部以該中方機構涉嫌虐待維吾爾族和其他少數民族為由，把它列入美方實體清單實施制裁，直至周四宣布即時解除制裁為止。

王文濤晤雷蒙多 推動對話機制 中國國家禁毒委員會辦公室發布通告，歸納對麻醉藥品和精神藥品、製毒物品的管控規定，以及針對郵政、快遞企業、物流企業的相關規定，提醒企業和群眾遵守相關法律法規，預防製販走私麻醉藥品和精神藥品、製毒物品違法犯罪，防範因銷售非列管化學品和相關設備，被境外執法機構「長臂管轄」、「釣魚執法」的風險。

另外，中國商務部長王文濤周四與美國商務部長雷蒙多在美國加州三藩市，舉行兩國商務部溝通交流機制首次部長級會談，同意明年一季度舉行商貿工作組對話首次會議，支持在兩國開展省州經貿合作和貿易投資促進活動，推動中美企業合作對接項目取得實效並增設項目辦公室，推動建立中美政府間標準和合格評定對話機制。