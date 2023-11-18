習近平致詞未提經貿放寬 美商界失望

【本報綜合報道】中國國家主席習近平周三晚上在美國加州三藩市出席美國友好團體聯合歡迎宴會並致詞，外界此前預期他傳達中國仍然對美國企業開放市場的訊息。惟他的發言最終沒有提到貿易和投資，不少出席宴會的美國企業高層感到失望。

籲商界助緩和中美關係 美國傳媒周四報道，習近平在講話呼籲美國商界協助緩和中美緊張關係，強調中國尋求高質量發展，美國經濟正在恢復活力，有足夠空間讓兩國合作。他沒有提及貿易和投資，亦無向因中國日益嚴峻的環境而受衝擊的企業提供保證，這讓一些與會的美國企業高層感到驚訝和沮喪，他們表示這是一個錯失的機會。

一名席上的美國高管表示，習近平沒有暗示對企業讓步，甚至沒有表達對中國經濟進行更多投資的意願，認為演講只是最好地宣傳中國。曾經出任美國貿易官員的亞洲社會政策研究所副所長卡特勒（Wendy Cutler）是座上客，她指出所有人的目光現時都集中在中美工作組，看看雙方能否超越「談論」模式來取得有意義成果。

另一方面，習近平周四在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）工商領導人峰會發表書面演講，表示中國仍然是全球增長最大引擎，歡迎各國工商界繼續投資及深耕中國。他指出，開放包容是亞太合作的主旋律，亞太發展靠的是開放包容、取長補短、互通有無，而不是對立對抗、以鄰為壑、「小院高牆」。