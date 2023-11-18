北京促停交付軍備 美重申對台供武器

軍事溝通復常 奧斯汀冀晤華新防長 在周三舉行的中美元首莊園會晤上，雙方同意恢復兩軍高層溝通之際，美國國防部長奧斯汀回應時無視中國要求，表明繼續履行武裝台灣的承諾；白宮國家安全委員會稱根據《台灣關係法》，協助台灣具備自衞能力的做法不變。中國外交部再次表明立場，要求美方把不支持「台獨」的表態體現在具體行動上。另外，據透露，習近平將於周五離開美國。相關新聞刊A18

奧斯汀周四在印尼雅加達出席東盟國防部長擴大會議時表示，對在當地與中國軍方領導層會面持有開放態度，最近關於計劃恢復兩軍溝通的消息令人鼓舞，重申高級領導人之間持續和實質的對話無可替代。他指出現時判斷中國承諾恢復軍事對話是否表明願意遏制在區內的挑釁行為是言之尚早，但兩國保持開放的溝通渠道至關重要，自己不會預測中方未來的行為，但繼續需要危機管理機制確保局勢不失控。

奧斯汀指兩岸衝突影響全球 奧斯汀之後在會議場邊向傳媒表示，在《台灣關係法》下，「我們致力於採取必要作為，協助台灣獲得自衞手段」，並不認為中美元首會晤後會改變有關做法，但強調單方面改變兩岸現狀是「不受歡迎」，理由是台灣海峽爆發衝突將影響全球。他又引用烏克蘭戰爭為例子，指自己也在戰爭爆發後曾經與俄羅斯國防部長紹伊古對話，認為美中兩國應該按照美俄兩國的模式，建立一個專門處理危機的溝通機制。

中國派出中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰參與東盟國防部長擴大會議，美國國防部發言人表明，中國目前未有國防部長，也沒有向東盟會議派出與奧斯汀級別匹配的代表，所以不會安排奧斯汀在會議期間與中方官員會面，直至中方任命新國防部長為止。前任中國國防部長李尚福上月24日被免去職務，他此前曾經與奧斯汀在新加坡出席「香格里拉對話」亞洲安全會議，期間碰面握手但未有舉行正式會談。

中美重要話題取進展 白宮感滿意 白宮國家安全委員會發言人柯比周四表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平都對前一天會晤的討論內容，以及在一些非常重要的方面取得進展，感到非常滿意。在台灣問題方面，柯比重申美國追求台灣海峽和平及穩定，美方的一個中國政策沒有改變，也不支持「台獨」，但將繼續按照《台灣關係法》向台灣提供自衞能力。

中國外交部發言人毛寧昨日重申習近平闡述的立場，指台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，美國應該停止武裝台灣，停止干涉內政，支持中國和平統一。本報綜合報道

拜登對中美元首會晤非常滿意。 美國總統拜登任內

歷來對台灣軍售項目

（2021年1月20日至今） 台灣從美國獲得愛國者防空系統。 奧斯汀（左）在雅加達出席東盟國防部長擴大會議。