兩岸國際

砂丘薤盛放 現紫花海
日本鳥取縣58家農戶在鳥取砂丘附近的109公頃農地栽種出砂丘薤，根莖部分的藠頭以香脆可口而聞名。砂丘薤10月下旬漸漸開花結果換上新衣裳，近日更迎來最佳賞期。廣闊的田地上逐漸鋪上一片紫色，薤花在微風吹拂下輕輕搖曳。在周圍綠油油的山丘映襯下，這片紫色花海顯得更夢幻。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc