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砂丘薤盛放 現紫花海
日本鳥取縣58家農戶在鳥取砂丘附近的109公頃農地栽種出砂丘薤，根莖部分的藠頭以香脆可口而聞名。砂丘薤10月下旬漸漸開花結果換上新衣裳，近日更迎來最佳賞期。廣闊的田地上逐漸鋪上一片紫色，薤花在微風吹拂下輕輕搖曳。在周圍綠油油的山丘映襯下，這片紫色花海顯得更夢幻。
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