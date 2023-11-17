伽瑪射線暴射地球 有害紫外線臨頭

20億年前恒星死亡產生 干擾電離層 意大利拉奎拉大學研究人員皮耶爾桑蒂（Mirko Piersanti）等人，近日在國際學術期刊發布論文，被命名為「GRB 221009A」的伽瑪射線暴，去年10月9日穿越宇宙射向地球，對電離層造成干擾，更可能破壞部分臭氧層。伽瑪射線暴是由約20億年前一顆大質量恒星死亡瞬間劇烈爆炸所產生的「宇宙煙花」，距離地球約24億光年以外，在夜空產生有史以來最強烈的閃光。

持續影響13分鐘 料萬年一次 歐洲太空總署（ESA）周三在官網發布文章稱，國際伽瑪射線天體物理實驗室和多國的太空望遠鏡去年10月探測到，伽瑪射線暴曾對地球電離層持續影響約13分鐘，導致電離層電場的強烈變化，電離層頂部的電場急劇上升，可能讓臭氧分子無法吸收紫外線輻射，使地球短暫暴露在更多有害紫外線下。惟有研究人員認為，這種影響只持續了十幾分鐘，隨後臭氧自我修復，因此並未造成嚴重的後果。科學家預計，如此強大的能量波約一萬年才會到達地球一次。

研究人員認為，雖然這次伽瑪射線暴沒有對地球的生命體造成傷害，但如果在銀河系以相同強度能量射向地球，則會令地球表面接收大量有害紫外線輻射，導致大量生物死亡。亦有科學家表示，這種情況微乎其微。本報綜合報道