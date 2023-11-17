烏克蘭戰後重建 台簽6項合作備忘

【本報綜合報道】台灣周二至周三參加在波蘭華沙舉行的第二屆國際烏克蘭重建展覽與論壇，並設立台灣形象館。台駐波蘭代表吳尚年與烏克蘭合作夥伴簽署6項合作諒解備忘錄，深化台烏民主夥伴關係。這次是台方首度參與該論壇，希望未來有更多相關合作機會。

台方亦與基輔州布恰鎮長費多魯克（Anatoly Fedoruk）簽署合作諒解備忘錄，捐助當地30萬美元（約234萬港元），協助重建兒童運動學校，費多魯克又代表由1,031個成員組成的烏克蘭城市聯盟簽署合作諒解備忘錄。台方之後再與烏克蘭基督教醫療協會和非牟利組織NO Labels簽署合作諒解備忘錄，分別捐助190萬美元及160萬美元（約1,482萬和1,248萬港元），救助戰爭傷患。