緬北果敢拘捕3電騙頭目交中方 1人自殺亡

明學昌

【本報綜合報道】為了打擊緬北電騙集團，內地公安機關周日通緝重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭及明珍珍。內媒昨天報道，在緬甸配合下，明國平、明菊蘭及明珍珍已被抓獲，並被移交內地公安機關，而明學昌則畏罪自殺身亡。

果敢四大家族3成員遭炸死 另外，網上流傳果敢民族民主同盟軍進攻撣邦老街米線溝期間，果敢自治區四大家族領導人之一白所成的小兒子白應蒼、二女兒白應蘭和女婿曹強力死亡。據悉，他們在米線溝遭到叛軍攻擊，政府軍派出直升機接應他們逃跑，卻被炸死。白所成曾致電向果敢民族民主同盟軍總司令彭德仁求和，希望雙方可以有條件談判，卻被當場拒絕，並被勸降去中國自首。

果敢四大家族有以白所成為首的白家、魏超仁為首的魏家、劉國璽為首的劉家、劉阿寶為首的劉家。四大家族控制着緬甸果敢自治區老街所有的礦產、賭場、地產經營等，同時也是果敢地區從事詐騙活動分子的靠山。

明家雖然不是果敢四大家族，但勢力非常強大。微博周三流傳，緬北果敢老街有遣送車輛行駛，用中文循環廣播「有沒有要回國的，趕快上車」，又會到當地人的家中詢問有沒有中國人，相信是要協助他們回中國。

明國平 明珍珍