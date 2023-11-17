無限期羈押裁違憲澳洲釋84非法移民

包括謀殺及性罪犯 招非議後補鑊 一名男性羅興亞人2012年乘船抵達澳洲，直至2015年承認一項與一名10歲男童發生性行為指控，被取消名為「過橋簽證」的臨時簽證。由於緬甸並不承認羅興亞人是緬甸人，澳洲不能遣返，加上沒有其他國家願意收留，該名男子可能面臨終身監禁，於是發起訴訟，最終獲得勝訴。

截至昨天，政府已釋放超過80名曾在境內犯事移民。當地傳媒日前報道，多人已進入社區生活，包括一名孌童癖者、一名已上年紀性侵者、一名職業殺手。執政工黨另公布，多名獲釋移民包括至少3名謀殺犯及數名性犯罪者。

反對派批評 官員反駁 英媒日前揭露，上述獲釋職業殺手正是馬來西亞前警員西魯爾（Sirul Azhar Umar）。他因2006年殺害馬來西亞前首相納吉布副手巴金達情婦、蒙古籍女模阿坦圖雅，並使用軍用炸藥毀屍滅迹，2015年遭馬來西亞法院判處絞刑，卻在判決前潛逃澳洲。由於澳洲法律禁止把犯人引渡至執行死刑國家，西魯爾被羈留接近9年。

反對派前天在國會批評，政府根本不需等待高等法院判決就要未雨綢繆。惟政府官員反駁，由於法院尚未公布完整判決發表，故此不清楚裁決理據，若要立法應對需周詳考慮，否則新法日後再遭否決，現時努力只會白費。

引入緊急法案 限制獲釋者 相隔僅僅一天，賈爾斯昨天在聯邦眾議院引入一項與過橋簽證有關緊急法案。它將賦予政府權力，向具有風險獲釋移民附加不同條件，例如實施宵禁、佩戴腳鐐、強制向有關部門報告等，一旦違反將被視為犯法，最高可面臨5年監禁、罰款9.39萬澳元（約47.6萬港元）或兩者兼施。上述提案昨天已通過眾議院，有待參議院審議。本報綜合報道

賈爾斯