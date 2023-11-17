日擬准向美出口地對空導彈

【本報綜合報道】日本自民黨及公明黨周三就修改防衞裝備品出口規則展開磋商，並通過允許日企向許可國家出口，例如愛國者3型地對空導彈將可以對美國出口。兩黨主要考慮到間接支援烏克蘭，惟這相當於調整以往的規則，在日本國內或將受到批評。

由於美國在武器和彈藥方面庫存不足，在向烏克蘭提供支援上存有難度。日本自衞隊擁有的授權生產產品中，包括美國的愛國者3型地對空導彈和英國的彈藥等，此次通過的方向性為對這些國家出口開闢道路。

現行方針禁止成品出口 日本執政黨計劃在敲定出口後，對政府規定的防衞裝備轉移三原則運用指針作出修改。今後還將探討以事先同意為前提，向第三方國家提供。對於實際出口何種裝備，打算根據各時期的情況作出政策判斷。日媒指，由於美國等方面強烈要求，殺傷能力武器出口擴大的情況令人擔憂。按現行的運用方針，獲美國授權生產的裝備品僅限零部件可出口到美國或第三方國家，成品不能出口。基於美國以外授權的裝備，則無論零部件還是成品一律不得出口。