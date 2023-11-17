美駐沖繩南部陸戰隊 整編為瀕海作戰團

【本報綜合報道】駐日本沖繩南部的美國海軍陸戰隊第12陸戰團，周三整編為第12海軍陸戰隊瀕海作戰團，儀式在漢森營舉行。美軍透過部署小規模且機動快速反應部隊瀕海作戰團，意在遏制加強擴軍和海洋活動的中國，強化日本琉球群島防禦。

約200名美日人士出席儀式，包括日本陸上自衞隊第一把手、陸上幕僚長森下泰臣。瀕海作戰團團長埃爾特林厄姆（Peter Eltringham）上校表示，部隊很自豪駐守在第一島鏈上，隨時準備應付突發事件。第一島鏈是指從日本西南部琉球群島延伸至台灣和菲律賓，當中包括中日存在主權爭議的釣魚島及其附屬島嶼。

瀕海作戰團約有2,000人，負責反艦、防空和後方支援等，以小規模形式分散到島嶼上的遠征前進基地作戰專門部隊，在琉球群島一帶展開活動。瀕海作戰團可以在移動中發射反艦導彈，首個已在夏威夷設立，第二個部署沖繩，傳聞第三個駐守關島。美日於本年1月的安全保障磋商委員會會議上，確認在沖繩設立瀕海作戰團。