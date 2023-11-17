韓軍稱受制協議 無法對朝全面監視

平壤斥美連日竄訪 加劇半島局勢 南韓海軍作戰司令部司令金明秀獲任命為聯合參謀本部議長，他周三出席國會人事聽證會時指，南韓軍方的軍事作戰明確受到韓朝《九一九軍事協議》限制。北韓則指摘美國軍方連日竄訪南韓，是導致朝鮮半島局勢加劇的主謀，威脅將採取更具攻勢的軍事行動。

金明秀表示，目前難以評價協議效果，但軍事活動受制於協議，在執行軍事作戰時不受任何限制才是最好的備戰狀態。他指出，因協議有關規定，軍方執行監視任務時的範圍和時間會受限，有無法實時監視敵軍後方的問題。他續指北韓有可能為轉嫁內部不穩定因素而挑釁南韓，而北韓正透過與俄羅斯軍事合作尋求對朝制裁的突破口，同時集中力量準備彈道導彈發射和核試等，以提升核武和導彈力量。

金明秀稱，如能擔任聯合參謀本部議長，將積極利用韓軍和韓美同盟的壓倒性尖端戰鬥力，確保對朝軍事的主導權。若敵人挑釁將立即嚴懲，使其追悔莫及。他將全力推動創建戰略司令部，強化南韓型三軸體系的能力和應對態勢，制訂延伸威懾的具體政策和戰略方針，提高執行效率。他還承諾提升聯參作戰執行能力，拓展人工智能和綜合戰鬥體系等尖端軍事實力。

俄朝舉行貿易經濟合作會議 北韓和俄羅斯周三舉行貿易經濟和科技合作委員會會議，討論擴大合作對策問題。北韓外務省發言人同日發表談話，指摘敵對勢力暴露對朝軍事態勢目的並不在於防衞，而是在於武裝侵犯北韓。半島軍事對峙已逾越紅線，但尚未發生衝突，完全是因為北韓武裝力量保持強而有力應對狀態，徹底遏制美國及其追隨勢力的軍事蠢動。

朝警告將採更具攻擊性行動 北韓國防省發言人昨日警告，北韓將透過更具攻擊性、壓倒性的應對能力和可視的戰略遏制軍事行動，強力管控各種對國家安全利益構成威脅的因素，以此應對新興安全不穩定因素和美國及其同盟持續進化的軍事威脅。南韓傳媒分析認為，北韓此番言論是對美韓安保會議作出的初步回應，意在為其發射軍事偵察衞星和導彈挑釁找藉口。本報綜合報道