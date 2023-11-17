以軍稱搗軍事要地 希法醫院繳獲武器 哈馬斯否認

以色列對巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動，近日聚焦在當地規模最大、有大批平民被困的希法醫院。以色列國防軍周三宣稱，在醫院內部對回教激進組織哈馬斯展開精準打擊行動，並發現敵方的指揮中心、武器和戰鬥裝備，特種部隊繼續逐個樓層掃蕩。哈馬斯否認指控，指摘以方的說法是「謊言和廉價宣傳」。

以色列國防軍形容，哈馬斯作戰的「心臟」總部位於希法醫院下方的隧道，並發放影片，宣稱在醫院一幢沒有公開的建築物找到一批哈馬斯物資，包括機關槍、手榴彈、彈藥、防彈衣等；並聲稱行動中只有在醫院外的衝突中有4名武裝分子死亡，但進入醫院後沒發生戰鬥，也沒有與平民、病人或工作人員發生衝突。以色列總理內塔尼亞胡發表聲明讚揚國防軍今次行動，重申將消滅哈馬斯，並救回所有人質。

有報道指以色列士兵進入急症室，並逐間醫院房間審查民眾，有年輕男子脫光衣服被審問並遭趕離醫院。哈馬斯指摘以色列在醫院的軍事行動導致至少30人死亡，「就地處決」很多試圖離開醫院的人士。巴勒斯坦衞生部指，以色列士兵拘捕兩名工程師，分別是醫院僅有的發電機工程師和氧氣站技術人員。希法醫院院長更稱，醫院水電和醫用氧氣供應完全中斷，無法聯絡醫生，也不能夠到藥房取藥治療病人。

與醫護失聯 世衞憂其安全 世界衞生組織總幹事譚德塞表示，以色列軍方攻入希法醫院的情況令人深感憂慮，並指該組織再次與醫院的醫護人員失去聯絡，非常擔心上址醫護人員及病人的安全。以色列國防軍強調繼續在希法醫院的行動，指醫院範圍有很多隱藏的恐怖分子基礎設施，重申至今沒有士兵或醫護人員受傷；又公開影片指士兵在展開行動的同時，成功向醫院轉移一批醫療物資，向平民提供人道主義援助，減少對他們的傷害。

另一方面，內塔尼亞胡的辦公室周三確認，一名在上月哈馬斯突襲以色列期間被擄走的女人質，在加薩地帶被關押期間分娩。內塔尼亞胡妻子薩拉在寫給美國第一夫人吉爾的信件表示，對方應該與她一樣，可以想像到這位年輕母親和其初生孩子一起遭關押會有何想法；並證實人質中還有一名10個月大的嬰兒，據報是一名男嬰。

英國傳媒周三報道，卡塔爾斡旋讓哈馬斯和以色列釋放加薩地帶50名平民人質，換取停火3天，卡塔爾正在與美國討論和協調停火協議。以色列被要求從監獄釋放一些巴勒斯坦婦女和兒童，並增加允許進入加薩地帶的人道主義物資數量。以哈至今僅就特定地區的休戰達成協議，以色列的地面進攻令哈馬斯通訊系統出現問題，難以得出一份準確的人質名單，亦難以在承受攻擊的情況下，聚集人質並同時釋放。本報綜合報道

以色列士兵展示在希法醫院檢獲的哈馬斯武器。 加薩地帶最新戰況 希法醫院醫護人員在布滿煙霧的走廊轉移病人。 耶路撒冷一幅牆壁展示被哈馬斯擄走的人質照片。（Getty Images圖片）