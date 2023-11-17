自殺女疑被賣配陰婚 警：無證據立辱屍案

山東聊城市一名16歲少女去年12月5日跳樓自殺身亡，生父事後報案，指控女兒養父母存在家暴行為，更以6.6萬元人民幣（約7.1萬港元）的價格將女兒屍體配陰婚。聊城市冠縣警方回應指，現有證據不足，無法立為辱屍案調查。

生父指女兒遭養父母家暴 生父孫先生表示，2005年妻子意外懷上小丹，但礙於經濟困難加上還有一對雙胞胎孩子，遂將孩子送養予一個比自己條件好的家庭。小丹的養父母婚後只有一個兒子，一直想要個女孩，雙方當日送養未涉及金錢交易。然而，小丹在成長過程中多次向好友傾訴自己遭養母辱罵，「她（養母）的話狠毒傷人」；期間也曾試圖了解自己是否屬親生。

至去年12月5日小丹墮樓，翌日重傷不治。當時警方在現場發現一本筆記簿，其中數頁紙寫有「死了算了」等字眼。孫先生認為，女兒可能是在獲知自己是養女後有了心理壓力，加上養母不斷的辱罵，最終造成女兒輕生。他試圖接受小丹的死，但當發現她被賣出配陰婚後，堅持要追究養父母的法律責任。

男方父親稱價錢不合已作罷 孫先生表示，小丹養父母未經自己同意，擅自將小丹屍體和另一名已故少年張×葬在一個墳墓。孫先生強調，由於配陰婚其中一個步驟是為遺體換洗衣服，便涉及到侮辱屍體，希望警方查實相關情況，追究養父母刑責。張×的父親否認陰婚配對成功，他指當時中間人未告知女孩是墮樓身亡，而是吃錯藥身故，且最終雙方因價格談不攏作罷。

警方指，犯罪構成不能單憑口供，經多次研究，沒有找到立案理由，也沒有查到可以對當事人進行懲戒的法律依據。至周三，小丹的養父否認自己曾經虐待過養女，而對於小丹生父提出的「小丹和男孩小張同墓」一事，他並未回應。本報綜合報道