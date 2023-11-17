浙江家長舉報 小學老師索財

【本報綜合報道】浙江溫州市平陽縣某學校一名二年級學生家長近日在網上實名舉報，班主任在校開展有償服務，「只給交費的11名同學講解答疑和批改作業，也只給這11人提供零食」。該縣教育局機關紀委工作人員本周二表示，教育局已成立專班調查取證，如情況屬實會對涉事老師依法依規處理。

向付錢學生輔導 當局調查 發文家長周二表示，半個月前她從其他家長及孩子口中得知，班裏有同學每人向班主任交3,800元人民幣（約4,100港元）。其孩子稱，在校託管期間，班主任會帶着已交錢的學生坐在講台，並給他們批改功課，而任由班上其餘32名學生吵鬧。該家長又稱，學校不容許學生攜帶零食，但該班主任卻在課室內向已交錢的學生提供零食，認為是「差別對待」。家長曾將情況向校長反映，對方卻否認有此事。

該家長又稱，其孩子一次上課忘記帶歌譜，問老師能否打電話叫父母送到學校，老師不但拒絕，且態度惡劣。然而另一名學生同樣忘記帶歌譜，老師卻主動表示可以給其家長打電話。發文家長認為，該老師的處理方式對孩子身心造成很大傷害，孩子已經不敢上學。