廣東貧困生炫富 大學撤助學金

【本報綜合報道】繼天津有大學早前爆出助學金分配不公風波，廣東省中山大學一名獲助學金的特困學生，近日被舉報使用蘋果公司的iPhone手機等「四件套」產品，還買了價值4位數字的演唱會門票。該大學本周三發通報稱，決定終止對該學生發放助學金。

買貴價手機電腦 遭舉報 近日有網民在中山大學貼吧發文稱，中山大學珠海校區中法核學院一名2021級本科生，因「特別困難」獲得一筆助學金。但發文者稱，該同學的經濟條件並不差，平日使用iPhone、iPad、Mac電腦及Apple Watch，總值2萬元（人民幣‧下同，約2.2萬港元）；還購買了藝人王嘉爾本月25日在廣州舉行的演唱會門票，價值1,517元（約1,650港元）。貼文還公開了該名獲得助學金學生的學號資料。

中山大學學生資料管理中心周三通報，周二收到關於該校家庭經濟困難學生趙××存在炫富和過度消費的舉報，其所在學院和該中心迅速啟動調查程序。經核查，該學生被認定為家庭經濟困難學生的程序規範、材料齊全，符合規定。但核查發現，該學生存在生活不節儉、過度消費的行為，該中心決定終止其助學金發放，校方將進一步加強學生資助工作的管理和監督。