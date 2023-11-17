斥導師壓榨搞關係 湖北研究生燒炭亡

寫千字遺書 校方稱指控不涉違法 湖北工業大學一名研究生日前燒炭自殺身亡，他在近千字遺書中批評導師「只會搞錢、搞關係、壓榨學生」，要求學生「10倍的貢獻」。校方事後根據遺書內容對課題組的老師、學生進行調查，認為導師不涉及違反師德或其他違法行為。宣傳部工作人員近日表示，已請示領導，決定不對上述事件進行回應。

內媒周三報道，死者賀×在遺書中表示，離世的念頭有一年多時間，形容自己理想破碎，信念崩塌，張姓導師是擊碎他脆弱信念的主力，另外兩名老師及實驗室的規章制度是次要原因。賀×姊姊賀琴（化名）通過查閱弟弟的手機發現，過去幾個月寫的電子日記，其中有很多與遺書內容相似的話，例如抱怨研究項目，抱怨被導師打壓，需要絕對服從等。賀琴指因為弟弟的英文沒過六級，需要發表兩篇論文才能畢業，最後一篇論文連續退稿，他覺得可能無法畢業。

死者姊稱不接受校方態度 賀琴表示，賀×是留守兒童長大，家人長期在外打工，平時每周會有一次電話聯絡，大多時候是報喜不報憂，也從未提過在學校的不愉快事情。她提供數段與校方溝通的錄音顯示，校方經過調查認為遺書指控的情況不屬實，「他（賀×）研究的時候，做心理測評時出現心理異常」。

賀琴指自己認可賀×的死亡與學校無直接關係，也不想向學校索賠，但「就是想搞清楚他讀研期間的遭遇」，也接受不了校方認為事件與校方完全無關的態度，認為學校老師無提前發現學生的心理狀態異常，或提早通知家長情況。賀琴希望借這個事，呼籲所有的大學都能建立一套有效的干預措施，以免悲劇再次發生。本報綜合報道