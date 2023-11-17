山西煤礦建築起火 26死63傷

樓高4層集多功能 上下井必經之地 山西省呂梁市離石區永聚煤礦聯建樓昨日上午6時50分左右起火，涉事建築物有4層高，造成至少26人遇難，另有63名傷者獲送呂梁市第一醫院治療，現場火勢已得到控制，當局正調查起火原因。中央作出重要指示，要求全力救治受傷人員，做好傷亡人員及家屬善後安撫工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任，各地區和相關部門要深刻吸取此次火災事故教訓。

王先生曾在事發煤礦擔任負責人，他指出該座煤礦有十幾年歷史，此前未曾發生這樣大的事故，屬於中等煤礦，採用機械化作業。事發聯建樓是鋼筋混凝土澆灌的框架結構，聯建樓裏設置有澡堂、更衣室、調度室、洗衣房等，起火地點是職工浴室。他推測發生火災時，工人正在更衣室換衣準備下井作業，而更衣室僅有工人衣服是可燃物。

供暖轉燃料後增風險 有業者指出，煤礦浴池在冬季一般使用鍋爐供暖，一開始使用煤炭進行燃料，後來為免污染環境，於是轉用氣體或液體燃料，這種燃料存在燃燒與爆炸的風險。

此外，礦燈房內的煤礦工礦燈使用電池或電源供電，如果電池或電源出現問題或不符合防爆標準，可能會引發火災和爆炸。

永泰煤礦集團調度指揮中心一名工作人員表示，事故相關情況需要找領導了解。離石區應急局一名工作人員表示，暫不清楚救援進展，將統一對外發布資訊。

涉事礦井建於2008年 內媒引述消息報道，煤礦聯建樓是作為工人下井登記、考勤、安全資訊落實反饋、生產指揮調度、安全監控、上井洗浴、任務交代等功能的聯合建築，一般建設在副井口，是工人上下井必經之地。

公開資料顯示，涉事公司山西呂梁離石區永聚煤業有限公司是山西東泰能源集團有限公司旗下一座礦井，每年計劃生產120萬噸煤礦，該礦井建於2008年，目前在冊職工1,227人。國務院分管領導已率相關部門負責官員赴現場指導事故救援及緊急處置工作，山西省呂梁市已組織救援救治和善後工作，醫療救治、事故原因調查等工作正在進行中。本報綜合報道

大批消防員到場救援。（電視畫面） 建築物窗框被大火燒至變形。（電視畫面） 山西呂梁市起火位置