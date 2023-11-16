中東若全面戰爭 將絕對改變世局

以巴之戰不僅具有關鍵的地緣政治經濟因素，且位居中東，更牽動全球的政治與經濟，因而重要性更超過烏克蘭戰爭。後者雖涉及俄羅斯、歐盟與美國三方勢力，但爭奪只是烏克蘭一國之地，戰敗當然會影響三方關係，特別是歐盟與俄羅斯。連帶東歐與原蘇聯交界處的各國，可主要是歐洲的區域性問題，對世局影響間接。

以巴之戰卻涉及美國和以色列一方，差不多所有中東國家在伊朗與沙特阿拉伯各自領導下處在另一方。這就不算是代理人戰爭了。以色列與美國的利益及關係勝於美國與歐盟，甚至可說以色列通過在美猶太人勢力正騎劫美國政府。而中東各國在伊朗沙特領導下，即使個別可被美國收買或用駐軍阻嚇，整體是以國家利益、區域利益與美以相爭。

或顛覆美國霸權 一旦以色列堅持要把巴勒斯坦猶太人化，驅逐巴勒斯坦人，全面戰爭難免。歐盟、中俄都沒法插手斡旋，且可漁人得利而袖手旁觀。美國未必願戰，但以色列要戰，美國沒法拒絕。以色列要戰 ，伊朗沙特不願也不能不倉卒應戰，以保它們在中東地區的利益和保衞它們扶植的區內其他勢力，維持其政治領導。以色列狂妄要戰的話，中東便全然捲入戰火，且會變成政權的生死之戰。關鍵便在以色列。

烏克蘭戰爭還可讓美國和俄羅斯對峙，各圖其利。美國是收拾歐盟，削弱俄羅斯，保對歐洲的控制。俄則勢弱，只求自保。所以戰事可以僵持這麼久。在雙方默契下只作有限度的攻防，專業性的戰爭方式，求的是韓戰的結果，劃分勢力範圍。

以巴之戰一旦變成全面戰爭，不到勝負不會停止，或許以色列會受掣肘不敢用核武來打敗抵抗的各國。據說伊朗、沙特也有一定的核打擊力量。但戰況必然劇烈，平民百姓會死傷慘重。以色列必然先發制人，且會全線開戰。中東各國的回應也同樣會是全線開戰，並用導彈、無人機轟炸以色列城市。以色列在前線攻，美國提供武器、電子戰助力、遠程空襲，利用在各國的駐軍和空軍基地、戰艦抑制各國與以色列的作戰。美國更可能用陸戰隊守衞以色列城市。以色列啟動全面戰爭，則美國只能參戰。這樣的戰爭會顛覆中東政局與其後的經濟社會發展，也改變美國的霸權、世界的大局。

研究所所長 陳文鴻