澳洲退休漢 組團修單車援貧困 5年捐1800架助出行

單車是熱門和便宜的出行代步工具之一，但部分國家民眾連買單車的費用也負擔不起。澳洲西澳省杰拉爾頓一名退休警察在自家後園棚屋，組織一群退休好友修理單車，從2018年至今已修復並重新安置逾1,800輛單車，熱心為有需要人士解決難題，近日更向東帝汶捐贈150輛單車，讓當地人民毋須再徒步外出。

近日150輛贈東帝汶 澳洲媒體周二報道，摩爾（Peter Moore）5年前首次獲悉一個致力為有需要人士提供基本出行服務的國際組織，自此決定和友人一同參加。他們成立了一支小組，從不同途徑收集捐贈或被遺棄的單車，修復後會將它們運往有需要社區，或出售並把籌得資金捐贈予當地扶輪社。自小組成立以來，他們的善舉傳遍全鎮，每逢民眾或警察找不到單車失主，便會捐贈給他們。

摩爾表示，經常能收到不同類型、尺寸和狀況的單車，部分單車更充滿前主人使用過的痕迹。摩爾在家中後院設立維修單車的工棚，近6.1米的貨櫃中是摩爾等一眾好友的天地，工棚內掛滿各種標誌。摩爾的妻子對此並不感興趣，但每次有朋友一同到家中維修單車，她都會製作蛋糕等食物招待他們。摩爾和好友都認為，當維修好的單車可繼續使用時，會感到十分快樂。本報綜合報道