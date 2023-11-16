朝成功研新發動機 美向韓售導彈戒備

北韓新型中程彈道導彈的大功率固體燃料發動機地上點火試驗近日取得成功，試驗旨在驗證新型發動機的技術特點，從而為加快新型中程彈道導彈武器體系的研發，提供可靠保障。美國國務院臨時批准以對外軍售形式，向南韓出售最多38枚標準6型（SM-6）遠程防空導彈，總額達6.5億美元（約50.7億港元）。

北韓朝中社昨日報道，朝方已成功研製出新型中程彈道導彈用大功率固體燃料發動機，分別於上周六和周二展開一級發動機和二級發動機的地上點火試驗，兩次試驗均取得了令人滿意的結果。報道指，北韓分別於去年年底和今年2月在勞動黨中央委員會全體會議和黨中央軍委擴大會議上，提出了年內對火星18型新型洲際彈道導彈和中程彈道導彈更新升級的重要任務。

南韓統一研究院北韓研究室首席研究委員洪珉指出，北韓的中程導彈實際上只有火星12型一種，此前使用的是液體燃料，加強中程導彈研發力度或為加強對美遏制力。由於北韓一二級發動機試驗均已取得成功，預計將在不久後發射新型固體燃料中程彈道導彈。

分析指朝擬提升武器力量 分析認為，北韓此舉意在實現武器體系的多樣化，進而利用固體燃料導彈的隱蔽機動性和快速發射特點提升其導彈力量。考慮到中程彈道導彈的射程（1,000至4,000公里），北韓或針對朝鮮半島或美國關島周邊的美日韓軍事合作等展開武器研發。

美國國防部國防安全合作局表示，此次對韓軍售將有助於支援美國外交政策目標和國家安全目標，進一步增強南韓應對當前和未來威脅的能力，同時提升南韓與美國及其他盟友之間的互操作性，而且不會改變區域的基本軍事平衡。標準6型遠程防空導彈最大射程為400公里以上，採用主動雷達導引，可顯著提升艦艇的協同交戰能力，還具備攔截飛機、彈道導彈和巡航導彈等能力。本報綜合報道