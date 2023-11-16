緬武裝稱佔領邊境兩軍營

【本報綜合報道】緬甸武裝衝突蔓延各邦，少數民族武裝組織欽民族陣線周二宣稱，成功佔領位於接壤印度邊境地區的兩座軍營。此外，軍政府一個輕步兵營過百名士兵，已向緬北撣邦果敢民族民主同盟軍投降，是兩周內第二個投降的營級部隊。

軍政府逾百兵投降 欽民族陣線副主席隋卡爾（Sui Khar）指，約80名武裝人員於周一凌晨4時，向欽邦里克哈達爾（Rihkhawdar）和卡馬維（Khawmawi）軍營發動襲擊，經數小時戰鬥成功控制軍營。43名軍政府士兵期間越境進入印度米佐拉姆邦，遭當地邊境安全部隊扣押。軍政府匿名官員透露，印度已向緬甸當局移交其中約39名士兵。

果敢民族民主同盟軍發言人李家文周二稱，軍政府129輕步兵營全營120多名官兵和134名家屬，已於周日投降。武裝組織將向每名投降士兵發放100萬緬甸元（約3,769港元）獎勵，每名家屬可額外獲得10萬緬甸元（約376港元）獎勵。投降人員將獲保護，傷者正接受治療。

另外，若開邦西部爆發武裝衝突後，軍政府在首府實兌實施宵禁，有居民稱在街頭目擊坦克駛過。少數民族武裝組織若開軍宣稱佔領拉塔當（Rathedaung）和敏比亞（Minbya）的軍營，有拉塔當居民周二指，前一晚有炮彈落入該鎮街道，軍隊士兵已進入該鎮，居民開始逃離。