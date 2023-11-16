美眾院通過臨時撥款 共和黨擬報復

【本報綜合報道】美國眾議院周二表決通過臨時撥款法案，確保聯邦政府有足夠資金運作至明年初，預留時間討論年度開支法案。共和黨強硬派不滿議長約翰遜（Mike Johnson）依靠民主黨人選票通過法案，雖然他們目前無意罷免約翰遜，但正私下考慮其他報復方式，例如阻礙程序投票以挾持眾議院。

料參院數日內表決通過法案 臨時撥款法案以336票對95票通過，其中共和黨127名眾議院支持、93人反對，民主黨209眾議院支持、兩人反對。預計參議院將在數日內表決通過法案，再遞交總統拜登簽署。白宮表決前批評，法案不包括向烏克蘭或以色列提供軍事援助資金。但參議院民主黨領袖舒默稱已和白宮磋商，雙方同意避免政府停擺。

約翰遜今年9月曾反對前眾議長麥卡錫的臨時撥款法案，麥卡錫需依靠民主黨選票。約翰遜日前強調，他雖然想在法案削減開支，但共和黨人只掌握3票微弱多數並不足夠。強硬派共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）直言，保守派想給議長一點寬容，但今次表決是錯誤。諾曼（Ralph Norman）稱有情緒認為，既然強硬派無法爭取，那就讓一切停擺。