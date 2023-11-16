團體指辛偉誠棄紅牆地區選民

【本報綜合報道】英國首相辛偉誠周一重組內閣，任命中間派的前首相卡梅倫為外交大臣，引起執政保守黨右翼不滿。主要由「紅牆」地區保守黨下議員組成的議會團體「新保守黨」（New Conservatives）周二發公開信，直指辛偉誠拋棄於2019年造就保守黨在國會選舉大勝的紅牆地區選民。

「新保守黨」聯合主席凱茨（Miriam Cates）和克魯格（Dannu Kruger）在信中指，擔心周一的內閣改組顯示政府政策方向發生重大變化，看來像是故意放棄2019年讓保守黨以絕大多數優勢上台的選民，犧牲從工黨贏得的下議院席位，以期獲得其他地方支持。

上屆大選是疑歐派在2016年英國脫歐公投獲勝的基礎上進行，代表政治重新調整，「新保守黨」直到周一仍希望政府努力重新平衡英國經濟，重新調整外交政策，從根本上減少移民，但調整計劃現在破滅了。從政治角度來看，領導層似乎決定放棄上次轉向保守黨的選民。不過，凱茨和克魯格表明他們像所有保守黨員一樣，希望辛偉誠取得成功。

質疑卡梅倫入閣令人困惑 克魯格其後抨擊讓卡梅倫「復出」入閣的決定，指卡梅倫任首相期間領導留歐運動，現在卻負責英國與歐洲的關係。克魯格稱，只要卡梅倫聽從首相領導，真正履行政府使命，就不擔心他的任命，但今次安排確實是向選民發出非常令人困惑的信號，總之政府現在的形式不符合預期，將重新陷入衰落的政治。