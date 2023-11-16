柏斐文公開辭職信 斥辛偉誠違密議承諾

英國閣員變動引發爭端續擴大 英國首相辛偉誠周一革除柏斐文的內政大臣職務後，引發逼宮危機。柏斐文周二公開長達3頁的「辭職信」，怒斥辛偉誠軟弱、不誠實，令保守黨經歷破紀錄的選舉失敗，直指已經無時間，需要緊急改變方向。

柏斐文指，去年10月保守黨選新黨魁取代約翰遜時，辛偉誠為取得她的支持而同意達成一項秘密協議，承諾推出一系列關鍵政策，包括削減合法移民數量、推翻歐洲人權公約（ECHR）以阻止非法移民經英倫海峽偷渡到英國、制訂英國脫歐後的關鍵法律及加強對學校的跨性別問題指導。

抨擊非法移民政策無改變 柏斐文稱，即使辛偉誠在競逐黨魁期間被大多數黨員拒絕，沒有出任首相的個人授權，但她同意支持辛偉誠，因為他在關鍵政策優先事項作出堅定保證，現時卻一再未能兌現政策，根本無意遵守任何諾言。柏斐文猛烈抨擊辛偉誠的非法移民政策，指出無論英國終審法院昨日對「盧旺達計劃」的裁決如何，辛偉誠都很可能無法兌現在年底前阻止偷渡船隻橫越英倫海峽的承諾。若政府敗訴，辛偉誠將在《非法移民法案》浪費一年來「回到原點」。

有指柏斐文日前在報章撰文批評英國警方處理親巴勒斯坦遊行有雙重標準，是她丟官的導火線。柏斐文在信中指摘辛偉誠對遊行的反應不確定、軟弱，缺乏英國所需的領導質素，又推遲禁止仇恨遊行及解決種族主義抬頭。首相府發言人表示，現屆政府提出英國史上最嚴厲的立法來打擊非法移民，今年橫渡英倫海峽的偷渡船數量減少了三分之一，無論終審法院對盧旺達計劃的裁決如何，首相都會繼續打擊非法移民。本報綜合報道