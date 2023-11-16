日本公明黨魁下周訪北京 將要求中國撤銷水產禁令

山口那津男

【本報綜合報道】日本公明黨黨魁山口那津男周二在記者會上宣布，下周三至下周四將訪問北京。訪華期間，他將與中國黨政幹部及要員舉行會談，要求中國撤銷對日本水產的進口禁令。

在記者會前，山口與首相岸田文雄在官邸會談，希望岸田交託致中國國家領導人的親筆信，岸田答應。這將是山口2019年8月以來時隔4年訪華。山口原計劃今年8月訪華，但受東京電力福島第一核電站核污水排海問題影響而推遲。

正值中日友好45周年 山口在記者會上表示今年正值《日中和平友好條約》締結45周年，稱今年內訪華較好。山口就處理核污水排海稱，多次實施檢查，已經全部公布，希望獲得正當的認識。他亦表示，還將提出希望把大熊貓租借給日本三一一大地震災區仙台市。