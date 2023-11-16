加薩醫院遭圍困 挖亂葬崗埋200人

以軍展打擊行動 哈馬斯斥白宮開綠燈 以巴衝突持續，加薩最大的希法醫院連日被以軍包圍，並因缺乏燃料而斷電停止運作。院方被迫挖掘一個集體墓地，花6小時埋葬約200具病人屍體。以軍昨日表示，對希法醫院內的回教激進組織哈馬斯武裝分子展開精準打擊行動，敦促藏身在醫院內的武裝分子投降。

希法醫院的醫生指，屍體在數天無處理下已腐爛，醫院充斥屍臭味，形容醫護人員不得已才將屍體埋在亂葬崗。有醫護人員指，以軍坦克已從各方位包圍醫院，民眾無法進出，有人嘗試離開但被以軍向腳部開槍，被救護人員拉回醫院。

以軍周二指，正準備向加薩的醫院提供以電池驅動的可攜帶式保溫箱，協助疏散新生嬰兒，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯表示目前未有相關疏散安排，但表示不會反對將嬰兒疏散至埃及的提議。哈馬斯斥白宮為以軍行動「開綠燈」，聲言美國總統拜登要為以軍針對希法醫院的行動負上所有責任。以色列指控哈馬斯在希法醫院地下設有指揮中心，並利用醫院和地下隧道來隱藏軍事行動和扣押人質。

加薩城政府設施 以軍稱已控制 以軍第1步兵旅（戈蘭尼旅）及第7裝甲旅周二在加薩城附近的謝赫伊林及里馬爾，佔領數個巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的政府設施。以軍奪取加薩省長官邸，內有軍事、情報及警察部門辦公室，並有一些地點與策劃上月7日突襲以色列有關。以軍更攻佔加薩大學的工程學院大樓，指它是生產和研發武器的研究所。以軍在一處屬於哈馬斯的院落內，發現訓練基地、指揮中心、審訊室和拘留室。網傳照片顯示，以軍佔領哈馬斯的軍事警察總部後，在內展示以色列國旗及戈蘭尼旅第3營軍旗，但未知拍攝時間。

以外長斥古特雷斯不配領導聯國 以色列外長科恩周二表示，聯合國秘書長古特雷斯不配領導聯合國，因為古特雷斯在譴責哈馬斯方面做得不夠，而且跟伊朗走得太近，古特雷斯未有回應他的言論。科恩聯同被挾持以色列人質的家屬會見紅十字國際委員會主席斯波爾賈里奇，科恩要求紅十字會採取更多行動，爭取接觸到被哈馬斯脅持的人質。斯波爾賈里奇就表示，聯合國正嘗試見人質，但首先需要達成協議，強調紅十字會不能強行闖入人質被關押的地方。本報綜合報道