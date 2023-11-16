政府機構午休關門 民眾戶外捱凍

【本報綜合報道】黑龍江近日持續低溫，哈爾濱市一名女子本周一在網上投訴，當日前往政務服務大廳取營業執照，到達時剛好遇上中午休息時間，服務大廳大門關閉，她被迫在戶外捱凍等待。當地有關部門周二表示，將就網民反映的問題整改，包括讓辦事民眾在辦公時間開始前進入室內等候區，以免在室外捱凍。

居民投訴 當局提整改 影片顯示，女子身處哈爾濱五常市政務服務大廳門外，當時為中午12時35分。根據大廳玻璃門上張貼的告示，該處辦公時間為周一至周五，上午8時半至11時半，下午1時半到4時半。該女子稱，服務大廳3處入口大門都關上，「進都進不去都在外面凍着排隊」。

五常市營商環境建設監督局回應稱，決定針對網民反映的問題作出多項整改，包括在政務大廳設置休息等候區，確保在上午辦公時間開始之前，辦事群眾可以提前進入等候區，避免在室外等候捱凍。其次，實行員工輪班制度，保證工作日午休時間服務不間斷。最後是增設預約通道，保證最大限度地滿足群眾訴求。

對於網民質疑政務大廳員工每天工作僅6小時，當局指片中提到的上班時間為政務大廳對外接待時間，其餘工作時間為工作人員的工作前準備和接待群眾後整理歸檔。