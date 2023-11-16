南水北調中線貫通9年 逾1億人受惠
【本報綜合報道】內地南水北調中線工程自2014年12月12日全線通水，受益人口逐年增長，至本周一累計調水量突破600億立方米，北京、天津、河北、河南4省市直接受益人口超過1.08億人。
佔北京城區供水逾7成
中國南水北調集團有限公司相關負責人表示，目前北京城區七成以上供水為南水北調水，天津市主城區供水全部為南水北調水，南水北調中線水質穩定達到地表水Ⅱ類標準及以上。南水北調中線工程在優化水資源配置、保障群眾飲水安全、復甦河湖生態環境、暢通南北經濟循環方面發揮重要作用，為沿線26座大中城市經濟社會發展提供有力的水資源支撐。該工程通水以來，累計向沿線50多條河流及湖泊生態補水超過94億立方米，助力華北地區地下水超採綜合治理和河湖生態環境復甦成效顯著。
南水北調中線工程後續建設方面，南水北調集團已編製完成南水北調中線調蓄工程體系總體布局與規模專題研究報告，正在加快編製西霞院水庫與總幹渠連通工程可研任務書，加快推進中線調蓄工程規劃和西黑山電站建設。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：