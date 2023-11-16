南水北調中線貫通9年 逾1億人受惠

佔北京城區供水逾7成

中國南水北調集團有限公司相關負責人表示，目前北京城區七成以上供水為南水北調水，天津市主城區供水全部為南水北調水，南水北調中線水質穩定達到地表水Ⅱ類標準及以上。南水北調中線工程在優化水資源配置、保障群眾飲水安全、復甦河湖生態環境、暢通南北經濟循環方面發揮重要作用，為沿線26座大中城市經濟社會發展提供有力的水資源支撐。該工程通水以來，累計向沿線50多條河流及湖泊生態補水超過94億立方米，助力華北地區地下水超採綜合治理和河湖生態環境復甦成效顯著。