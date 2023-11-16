學生考試後湧往如廁 人踩人1死5傷

【本報綜合報道】河南省焦作市武陟縣周一傳出校園人踩人事件，並造成多人死傷。武陟縣人民政府其後發通報證實，當地有學生湧往如廁時在樓梯摔倒，其中一人死亡、5人受傷。

有人樓梯摔倒生意外 事發於武陟縣興華中學，有學生事後被送到武陟縣人民醫院、武陟縣第二人民醫院治療。內媒引述知情者透露，周一上午學生疑考試過後集中上廁所，但由於男廁要走樓梯上去，不知何故發生了踩踏。知情者稱，樓梯欄杆完好，現在各部門正調查事故原因。興華中學周邊商戶稱，周一有多輛救護車駛進學校，附近封了路，該校也放假一天。網傳事件釀4死20傷，但武陟縣委宣傳部工作人員表示數據不實。

武陟縣人民政府周二通報稱，事發於周一上午10時許，武陟縣興華中一及中二部分男生在期中考試期間如廁時，因上落樓梯發生擁擠摔倒，受傷學生第一時間送往醫院接受檢查治療，其中一人經搶救無效死亡，另一人傷勢較重正在救治，其餘4人受輕傷住院觀察治療，料近日可出院。當地將成立調查組查明原因，對相關責任人依法依規嚴肅處理。