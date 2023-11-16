加強保護文物 水下考古設規範
【本報綜合報道】國家文物局近日印發《水下考古工作規程（2023年）》，這是內地首個指導水下考古業務工作的規範性文件。該文件目的為保障考古工作科學、規範開展，對規範水下考古工作、健全考古工作標準體系、加強水下文物保護有重要意義。
編製單位廣泛吸納專家意見
《田野考古工作規程（試行）》於1984年頒布，國家文物局2011年委託國家水下文化遺產保護中心（現國家文物局考古研究中心）組織編製《水下考古工作規程》。文本完成後，持續組織在10多處水下考古調查項目、3處水下考古發掘項目開展試行工作，並結合西北陸坡一號、二號沉船遺址深海考古等最新技術與成果，不斷修改、完善文本。期間編製單位廣泛吸收國內外水下考古相關成果和文物管理部門、水下考古機構、專家及一線水下考古專業人員的意見建議，形成了最終文件。
最新規程以水下考古工作流程為主線，歸納吸收水下考古和海洋考古的理論、技術和方法，結合最新的考古技術、數據紀錄要求，以及田野考古、海洋物探、潛水安全等相關規範成果。規程亦明確了水下考古工作不同階段的原則、目的、內涵和操作要點；在此基礎上突出和強調了作業主體權責、出水文物的管理、現場保護和水下考古安全。
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