摩崖造像遭噴漆 面目全非

1400年歷史文物 巴中民眾稱穿衣還願 四川省巴中市南江縣有民眾為了還願，僱人替距今1,400多年的摩崖造像噴漆或塗上顏料，令文物面目全非。南江縣文物保護研究中心昨日通報，目前已聯繫有關方面專家，他們到場後將制訂修復方案，並評估造像價值及因塗污造成的損失。同時，公安機關正依法開展調查。

有網民周一發文稱，南江石飛河摩崖造像，被「虔誠」且無知的百姓塗污。圖片顯示，一些造像的蓮座、衣服、頭飾、手中器物塗上不同色彩，一龕七尊造像疑似全身塗上大紅漆油，令本來面目難以辨認，有部分造像則幸免於難。巴中市文物局工作人員早前表示，塗抹造像的顏料主要是丙烯類，目前已經邀請相關專家論證。

密林遮擋 發現於2017年 南江縣文物保護研究中心通報稱，經初步調查，本月6日，四川省閬中市居民李×華委託巴中市南江縣赤溪鎮金銀村村民王×國（李×華之母），請高塔鎮射洪寨村民岳×邦對石飛河部分摩崖造像塗色「穿衣還願」。事發後，當地立即對現場增加了保護措施，防止不當行為造成二次損害。被塗污的造像，是至今巴中境內發現的最早期摩崖造像。

石飛河造像分為A區與B區，共開鑿造像碑1通和造像龕16個，罕見地始鑿於北魏晚期，在初唐、武周和中晚唐又有續鑿。造像開鑿年代早，形成過程複雜，尤其是整體將地表天然石包開鑿為造像碑的特色作法，在四川地區尚屬孤例。造像位於南江縣赤溪鎮金銀村5社，因被高大茂密的樹木遮擋，2017年才發現。造像分別位於兩座裸露的紅沙岩上，文保部門為保護造像，特別在造像頂部加蓋雨棚，並安裝了監控設施。本報綜合報道