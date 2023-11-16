被指攔湖南旅巴鬧事 國企董事長受查

【本報綜合報道】近日有遊客控訴在湖南鳳凰古城遊玩後乘坐旅遊巴離開時，遭一輛當地牌照車輛多次故意阻礙和強行逼停。遊客報警，對方道歉後卻獲交管部門放行。有網民指出，鬧事司機是國企鳳凰銘城建設投資集團有限公司的董事長廖×。鳳凰縣委宣傳部周一回應指，當地交管部門正跟進調查此事。

乘客報案 鬧事者道歉 事發於上周四，旅遊巴正常行駛期間，被左前方一輛白色休旅車阻擋，對方不時有壓車道線行駛的行為。當旅遊巴經過一處路口，白色車突減速停在前方將其逼停。一戴眼鏡的男子下車態度囂張地要求旅遊巴司機靠邊停車，聲稱其有半路載客的行為。車上遊客質問眼鏡男是否執法人員，要求其出示證件，雙方發生言語衝突。

交警到場後，眼鏡男試圖離開，但被遊客攔住，最終向眾人道歉。遊客在現場聽交警說，戴眼鏡男子是當地政府一名領導。遊客認為，白色車在行車期間所為是公然置他們安危於不顧，絕不是口頭道歉就可以敷衍了事，故在網上公開事件。