麻生太郎倡防武統 中方斥干涉內政

麻生太郎

【本報綜合報道】日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎周一在澳洲出席智庫活動時表示，日本、澳洲及美國應團結一致，防止中國大陸在台灣問題上透過武力改變現狀。大陸駐日使館發言人昨天提到，對於自民黨政要在台灣問題上再次肆意挑釁，陸方表示強烈不滿及堅決反對。

麻生太郎指，大陸直接攻台可能性低，可能先佔領金門；又主張日澳美應加強安全合作，提高在印太地區阻嚇力。大陸駐日使館發言人批評上述言論干涉中國內政，嚴重背棄中日四個政治文件精神，又指台海現狀是海峽兩岸同屬一個中國，中國國家主權及領土完整從未分割，而試圖改變現狀不是陸方，而是「台獨」分裂分子及外部干涉勢力，陸方將堅定捍衞主權安全利益。

中方官員晤日駐華大使 另外，中共中央對外聯絡部部長劉建超前天會見即將離任的日本駐華大使垂秀夫，表示願與日方一同以實際行動落實共識，恪守中日四個政治文件原則，客觀理性看待彼此發展，加強對話溝通，妥善管控分歧。垂秀夫稱，日方致力從戰略高度發展兩國關係，推進對話合作，期待加強政府、政黨各層級交往，密切人文交流和人員往來，推動雙邊關係改善及發展。