民進黨擬組賴蕭配 國台辦狠批

【本報綜合報道】民進黨台灣總統參選人賴清德前天證實，曾與台灣駐美國代表蕭美琴談過是否願意成為副手問題，有傳下周一就會正式宣布成事，組成「賴蕭配」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天形容「賴蕭配」是「雙獨組合」，將「獨上加獨」。

對於賴清德日前提到，他一旦當選，兩岸發生戰爭機會最低，朱鳳蓮批評對方是「台獨工作者」及典型無賴，「台獨」意味戰爭。談及美國要求大陸不要介入台選舉，她希望美方恪守一中原則，直斥無論美方對台「軍援」或「融資」，都是引來戰火「外債」。

朱鳳蓮另提到，兩岸航線客流量近期穩步提升，最近一周北京、上海、廈門、成都、深圳、廣州、杭州、南京、重慶、福州、青島、武漢、寧波、鄭州14個城市執飛兩岸航線共580班客運航班，運送逾8.4萬人次旅客。她指兩岸航班及運量雖較疫情防控期間有所增長，但航點非常有限，呼籲台方盡快全面恢復兩岸空中直航、海上直航及「小三通」。她另呼籲台灣停止無端抓扣大陸漁船，要求盡快放人放船。

蕭美琴出席APEC 未回應晤布林肯 至於蕭美琴前天在台灣傳媒團於美國加州三藩市舉行亞太經濟合作組織（APEC）下榻酒店現身，沒回應會否出任賴清德副手。另外，她在歡迎晚宴迎接台積電始創人張忠謀等人，地點據報也是美國國務卿布林肯及南韓總統尹錫悅等政要入住地方。被問及是否剛與布林肯或理念相近夥伴對話時，她僅稱「APEC的事情很多，我們讓APEC順利落幕」。