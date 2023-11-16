台藍白合競選達共識 後天公布正副人選

【本報綜合報道】國民黨與民眾黨尋求「藍白合」，共推台灣正、副總統參選人最強組合。兩黨昨天早上在台北市內湖行善路馬英九基金會舉行第二次政黨協商，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜及國民黨主席朱立倫會後宣布整合成功，侯友宜與柯文哲將以現有民調分出誰正誰副，直至周六公布參選總統正、副人選。

現有民調分出誰正誰副 踏入早上10時，馬英九基金會執行長蕭旭岑親自接待藍白協商參與者，前總統馬英九亦與會見證協商過程，會議長達兩小時以上。柯文哲表示，這大概是歷史性一刻，台灣史上從未有過聯合政府，組織如何運作是一種嘗試。台媒指由於中選會下周一至五開放受理總統、副總統參選人登記，若以最後一天計算，藍白陣營即使達成共識，要在倒數9天完成民調，按此時程推算，最遲昨天須確認民調佔比。

兩陣營會後宣布達成6點共識，首先是由馬英九、國民黨、民眾黨各推薦一名民調統計專家。專家將檢視評估本月7日至17日社會各界公布民調結果，以及兩黨各自提供內部參考民調結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內則由「侯柯配」得一點，直至周六早上由馬英九基金會公布結果。

兩黨承諾成立聯合政府 當結果出爐後，兩黨之後將共組競選委員會，全力輔選正、副總統候選人及兩黨推薦立法委員候選人，不分區政黨票由各黨各自努力。在馬英九見證下，兩黨承諾為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除了國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

早在第二次政黨協商舉行前，兩黨周二各自劃下底線，據報國民黨合作底線是「柯侯」或「侯柯」與民進黨總統參選人賴清德搭配台駐美代表蕭美琴展開對比民調，比率佔六成，另外四成為政黨互比。是否納入政黨支持度正是雙方分歧所在，如能就全民調方法達成共識，「藍白合」便可向前推進。

柯文哲辦公室發言人陳智菡周二指出，「柯侯配」及「侯柯配」本身就有政黨支持度意涵，如再加入政黨支持度，就是「書蟲灌水」。國民黨立委參選人徐巧芯則認為，即使「藍白合」破局，國民黨或在野陣營還是有機會勝選，達到下架民進黨目標，戰略絕對不會是去攻擊沒有執政的柯文哲。