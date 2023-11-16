杜拜航空展 華殲10C戰機亮相

【本報綜合報道】第十八屆杜拜航空展周一在阿聯酋杜拜阿勒馬克圖姆國際機場開幕，中國空軍八一飛行表演隊多架殲10C戰機進同日作飛行示範表演。有軍事觀察家分析，由於中東國家近年與美國關係轉差，俄羅斯戰機在俄烏戰事中又表演欠佳，殲10戰機或成為法國疾風戰機在中東市場的主要競爭對手。

參展的殲10C戰機是首次在中東地區公開展示，目前有興趣的中東國家有埃及。中國一直試圖取代美國成為中東軍事裝備的主要供應商，過去10年出售到中東的武器金額增長80%。近年中國積極經營與中東國家的關係，除供貨迅速，對客戶的配合度也更高。殲10C是殲10系列戰機的第4款衍生型號，屬中型單引擎戰機，是首款國產先進噴射戰機，配備主動式相控陣列雷達，2015年開始量產，出口型號為殲10CE，巴基斯坦在2020年成為殲10CE首個外國客戶。

與法國疾風戰機爭市場 至於法國疾風戰機則是雙引擎設計，可以在航空母艦或陸地基地上執行各種空中作戰任務。它在中東地區的訂單數量僅次於美國F35戰機，過去兩年內更是西方國家戰機中銷量最佳的多功能戰機。目前，除阿聯酋、卡塔爾、埃及已採購逾200架，沙特和伊拉克也對疾風戰機有興趣。分析指，戰機一向是軍火市場上金額最大的項目，假如中國殲10C能搶到美俄在中東的訂單，將可能在全球軍火市場上的排名，取代法國登上第3名，僅落後於美國和俄羅斯。