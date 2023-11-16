中美開展對話合作 加強應對氣候危機

聚焦減排 加快可再生能源部署 中美高層加強接觸之際，兩國昨天發布《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》，內容提及雙方決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，開展對話與合作，加速具體氣候行動。工作組將聚焦已確定合作領域，包括能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率及雙方同意其他主題。

上述聲明是根據中國氣候變化事務特別代表解振華曾於7月16至19日在北京，以及本月4日至7日在美國加州陽光之鄉與美國總統氣候特使克里舉行會談後發表。聲明指，工作組由兩國氣候變化特使共同領導，兩國相關部委及政府機構官員也會參與，聚焦領域包括低碳可持續省或州和城市及毀林等，將就控制和減少排放政策、措施及技術展開訊息交流，分享各自經驗，識別和實施合作項目，並評估聯合聲明、聯合宣言及此次聲明實施情況。

針對能源轉型問題，聲明指在21世紀20年代此關鍵10年，兩國支持二十國集團（G20）領導人宣言所述努力爭取2030年全球可再生能源裝機增至3倍，並計劃從現在到2030年在2020年水平上充分加快兩國可再生能源部署，加速煤油氣發電替代，從而可預期電力行業排放在達峰後實現絕對減少。

重啟論壇 加強減碳政策交流 此外，中美雙方亦同意重啟中美能效論壇，藉此深化工業、建築、交通及設備等重點領域節能減碳政策交流。兩國計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話，就共同商定議題展開交流，推動二軌活動，加強務實合作，還爭取2030年各自推進至少5個工業及能源等領域碳捕集利用和封存（CCUS）大規模合作項目。

對於甲烷及其他非二氧化碳溫室氣體排放，聲明提到兩國將落實各自國家甲烷行動計劃並計劃視情細化進一步措施，將立即啟動技術性工作組合作，展開政策對話、技術解決方案交流和能力建設，在各自國家甲烷行動計劃基礎上制訂各自納入其2035年國家自主貢獻的甲烷減排行動或目標，並支持兩國各自甲烷減或控排取得進展，還計劃就各自管理氧化亞氮排放的措施開展合作。

內媒有文章指出，在中美領導人會晤在即背景下，中美就氣候合作達成最新共識，不僅為是次會晤送上厚禮，也為中美關係止跌企穩增添動力。另外，美中作為世界第一、第二大經濟體，全球最大發達國家及最大發展中國家，雙方加強合作應對氣候危機，不僅能遏制全球氣候惡化，還能激勵及引領國際社會投入更大熱情和決心合作。本報綜合報道