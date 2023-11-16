停機坪沒鋪上紅地氈 與習近平過往訪美不同

【本報綜合報道】國家主席習近平周二乘坐專機抵達美國三藩市時，停機坪上並沒有鋪上紅地氈歡迎。他過往正式訪問美國時，停機坪均有鋪上紅地氈。他對上一次於2017年應邀到美國出席中美元首會晤時，獲時任美國總統特朗普伉儷等在佛羅里達州海湖莊園款待，當時禮兵分列紅地氈兩側歡迎。

一般而言，國事訪問是一國元首接受另一國元首邀請，是兩國間最高等級的外交活動。接待規格非常正式，一般有紅地氈、檢閱儀仗隊及鳴禮炮21響等。習近平於2012年2月13日以國家副主席身份，應時任美國副總統拜登邀請，抵達華盛頓正式訪問。時任美國常務副國務卿伯恩斯在機場迎接，停機坪鋪上紅地氈。時隔3年後，習近平抵達華盛頓國事訪問，獲時任美國副總統拜登迎接，兩人共同踏上紅地氈。

上一次在美國舉行的中美元首會晤要數到2017年4月6日，習近平及夫人彭麗媛的專機抵達佛州西棕櫚灘國際機場後，時任美國國務卿蒂勒森夫婦等人在場迎接，禮兵分列紅地氈兩側。而今次的中美元首會晤，習近平下機時並沒有鋪上紅地氈。