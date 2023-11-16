費羅麗莊園遠離APEC會場 可營造中美元首對等氣氛
【本報綜合報道】中美官方至今未公布兩國元首會面地點，美媒周二則引述知情美國官員指峰會選址是加州三藩市灣區的費羅麗莊園（Filoli），莊園有過百年歷史，莊園官網也發布通知會在周三至周五對外關閉。專家指，地點符合中方想遠離亞太經合組織（APEC）峰會場地的期望，而且可營造中美領導人對等的形象。
有逾百年歷史
費羅麗莊園位於加州北部伍德塞德，在三藩市以南約40公里，即一處沿海的僻靜莊園，建於1917年，最初是三藩市上流社會人士伯恩二世（William Bowers Bourn II）的私人住宅，後來成為國家歷史保護信託基金管理的景點。莊園面積逾650英畝，園中有一座喬治式復興風格的豪宅、一個英國文藝復興時期風格的花園、果園及一條1.6公里的小徑。平時莊園開放給一般民眾舉行婚禮及商業拍攝，許多影視作品都在此取景。美國智庫「德國馬歇爾基金會」專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，費羅麗莊園是一個安靜、偏遠的地點，中美領導人能在較輕鬆的環境下進行隱密談話。更重要的是，這個地點並非與APEC峰會場地相連，看起來更像是兩國領袖舉行雙邊會談，可與APEC峰會的多方會談做區分。另有分析指，在莊園會談能讓中美領導人遠離塵囂，遠離媒體及許多可能引發衝突的事物。
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